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    Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı ile en çok maça çıkan isim oldu

    Milli Takım formasıyla İngiltere karşısına çıkan Hugo Lloris, Fransa'yla en çok maça çıkan oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.
    • 11.12.2022 - 08:39
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    Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı ile en çok maça çıkan isim oldu

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Gareth Southgate'in yönetimindeki İngiltere, Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Fransa 2-1'lik üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, İngiltere ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

    Lloris rekorun yeni sahibi oldu

    İngiltere ile oynanan 2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa'nın kalesini koruyan Hugo Lloris, yeni rekorun sahibi oldu.

    Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı ile en çok maça çıkan isim oldu #1

    143. maçına çıkarak Lilian Thuram'ı geçti

    35 yaşındaki file bekçisi, Horozlar ile 143. maçına çıktı ve Fransa Milli Takım formasını en çok giyen oyuncu oldu.

    Tecrübeli file bekçisi, daha önce rekorunu egale ettiği Lilian Thuram'ı geride bıraktı.

    Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı ile en çok maça çıkan isim oldu #2

    Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı ile en çok maça çıkan isim oldu #3


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