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    İngiltere, Senegal'i yenerek çeyrek finale yükseldi

    İngiltere, Senegal'i yenerek çeyrek finale yükseldi

    2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Senegal ile karşılaşan İngiltere, rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
    • 05.12.2022 - 00:03
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 00:08
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    Dünya Kupası'nda son 16 turunda heyecan sürüyor.

    B Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, A Grubu ikincisi Senegal ile Al Bayt Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadelede El Salvadrolu hakem Ivan Cisneros düdük çaldı.

    Harry Kane gol sayısını 7’ye çıkardı

    Senegal’e gol izni vermeyen İngilizler, mücadeleden de 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

    İngiltere’nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Senegal karşısında attığı golle turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Rusya’da oynanan 2018 Dünya Kupası’nda 6 gole imza atan Kane, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 7’ye çıkardı.

    İngiltere, Senegal i yenerek çeyrek finale yükseldi #1

    İngiltere'nin rakibi Fransa

    İngiltere bu sonuçla, 10 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Fransa’nın rakibi oldu.

    İngiltere, Senegal i yenerek çeyrek finale yükseldi #2

    İngiltere, Senegal i yenerek çeyrek finale yükseldi #3

    İngiltere, Senegal i yenerek çeyrek finale yükseldi #4


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