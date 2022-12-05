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İngiltere, Senegal'i yenerek çeyrek finale yükseldi
2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Senegal ile karşılaşan İngiltere, rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
- 05.12.2022 - 00:03
- Güncelleme : 05.12.2022 - 00:08
Dünya Kupası'nda son 16 turunda heyecan sürüyor.
B Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, A Grubu ikincisi Senegal ile Al Bayt Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadelede El Salvadrolu hakem Ivan Cisneros düdük çaldı.
Harry Kane gol sayısını 7’ye çıkardı
Senegal’e gol izni vermeyen İngilizler, mücadeleden de 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
İngiltere’nin yıldız oyuncusu Harry Kane, Senegal karşısında attığı golle turnuvadaki ilk golünü kaydetti. Rusya’da oynanan 2018 Dünya Kupası’nda 6 gole imza atan Kane, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 7’ye çıkardı.
İngiltere'nin rakibi Fransa
İngiltere bu sonuçla, 10 Aralık’ta oynanacak çeyrek final maçında Fransa’nın rakibi oldu.