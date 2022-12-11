İngiltere'nin penaltı kabusu sürüyor

İngiltere'de gündem Harry Kane'in kaçırdığı penaltı. İngiliz Milli Takımı tarihinde özellikle 1990 Dünya Kupası'ndan itibaren son 32 senede bu anlar çokça yaşanmış durumda.

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında erken final niteliğindeki mücadelede İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi. Son dünya şampiyonu Fransa, eksiklerine rağmen karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrılmayı başardı.

Maçta İngiltere'nin tek golünü penaltıdan atan Harry Kane, 84. dakikada ise bir kez daha beraberliği getirebilecek penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İngiltere'nin son 30 yıllık periyotta en tazesi geçtiğimiz yaz EURO 2020 Finali'nde yaşanan dramatik birçok penaltı kaçırma hikayesi bulunuyor.

90'da finalden olmuşlardı

1990 Dünya Kupası'nda turnuvaya İrlanda ve Hollanda beraberlikleri ile pek de iyi giriş yapamayan İngiltere, Mısır'ı son maçta mağlup ederek son 16 turuna kalmıştı.

İvme kazanan İngiltere; Belçika ve Kamerun'u geçerek yarı finale ulaştı.

Yarı finalde Batı Almanya ile karşılaşan İngiltere, 60. dakikada Andy Brehme'nin attığı gole 80. dakikada Gary Lineker ile yanıt vermişti. 1-1 sonuçlanan mücadele penaltılara kaldı.

Penaltılarda Almanya; Brehme, Matthaus, Riedle ve Thon ile hata yapmazken ilk 3 penaltıyı Lineker, Beardsley ve Platt ile gole çeviren İngiltere, son 2 penaltısından Pearce ve Waddle ile faydalanamayarak turnuvaya veda etmişti.

EURO 96'da Southgate ile yıkıldılar

İngiltere, 1996'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın grup etabı sonrası çeyrek finallerde İspanya ile karşılaşmıştı.

İngilizler, İspanya'yı penaltı vuruşlarında 4-2 ile geçerek bu yönde başarılı bir performans sergilemişti.

Yarı finalde rakip yine Almanya'ydı. İngiltere, 3. dakikada Alan Shearer ile öne geçmeyi başarsa da 16. dakikada şimdilerde Milli Takımımızın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz, durumu 1-1'e getirdi.

Penaltılarda Almanlar, 6'da 6 yaparken İngiltere'de elenmeye neden olan penaltıyı kaçıran isim, şimdilerde İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Gareth Southgate'ti.

1998'de bu kez çeyrek final kaçtı

İngiltere, 1998 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından son 16 turunda Arjantin ile karşı karşıya geldi. 5. dakikada Arjantin, Gabriel Batistuta'nın penaltı golüyle öne geçerken 9. dakikada Alan Shearer penaltıdan durumu 1-1'e getirdi. 16. dakikada Michael Owen'ın golüne 45+1'de Javier Zanetti karşılık verince mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sona erdi.

Penaltılarda kaybeden yine İngiltere'ydi. Berti, Veron, Gallardo ve Ayala'nın hata yapmadığı Arjantin'de Crespo, tek penaltıyı kaçıran isim olurken İngiltere'de Shearer, Merson ve Owen atmasına rağmen Ince ve Batty'nin kaçan penaltıları ile turnuvaya veda ettiler.

Ankaragücü'nün yıldızı ile de yıkılmışlardı

EURO 2004'te B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan İngiltere, çeyrek finalde ev sahibi Portekiz ile karşı karşıya geldi. 3. dakikada Michael Owen ile öne geçen İngiltere, 83. dakikada Helder Postiga'dan gelen gol ile maçın uzamasına engel olamadı. Uzatmalarda 110. dakikada Rui Costa, Portekiz'i üstünlüğe taşıdı. 115. dakikada Frank Lampard, skoru 2-2 ile eşitlemeyi başardı.

Karşılaşma penaltılara giderken İngiltere, henüz ilk penaltıda David Beckham ile vuruştan faydalanamadı. Portekiz'de üçüncü penaltıda Rui Costa'nın hatası ile penaltılar da uzadı ve daha sonra 2009'da Ankaragücü'ne transfer olacak Devin Vassell'in kaçırdığı penaltı, İngiltere'nin turnuvaya veda etmesine neden oldu.

Yeni belalıları Portekiz

1990'ların başında penaltılarda Almanya'nın bileğini bükemeyen İngiltere, 2004'te penaltılarda elendiği Portekiz ile 2006 Dünya Kupası'nda yine karşı karşıya geldi. Bu kez Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaşan iki takımın mücadelesi 0-0 sona erdi. Uzatmaların ardından mücadele, penaltı vuruşlarına gitti. İki takım için de çok iyi geçmedi ama son penaltılara gelirken İngiltere'de sadece Hargreaves hata yapmazken Lampard, Gerrard ve Carragher vuruşlarından faydalanamamışlardı. Portekiz'de ise Viana ve Petit kaçırırken Simao ve Postiga atmışlardı. Portekiz'in beşinci penaltısını kullanan Cristiano Ronaldo'nun hata yapmaması sonucunda İngiltere, kupaya bir kez daha veda etti.

Geçen yıl şampiyonluk kaçtı

EURO 2020, pandemi nedeniyle 2021'in yaz aylarında oynanmıştı. Final, Wembley'de oynanıyordu ve İngiltere 1966'de Dünya Kupası'nı kaldırdığı Wembley'de büyük bir zafere hazırdı.

Finalde İtalya ile karşı karşıya geliyorlardı ve henüz 2. dakikada Luke Shaw ile öne geçmişlerdi. İtalya, 67. dakikada Leonardo Bonucci ile skora eşitliği getirdi.

Eşitlik, kalan süre ve uzatma dakikalarında da bozulmayınca penaltılara gidildi.

İtalya, ilk 2 penaltıda Berardi ile golü bulup Belotti ile şansı kaçırmıştı.

İngiltere ise Kane ve Maguire ile hata yapmayarak şampiyonluk adına avantajı yakalamıştı.

Sonasında ise Bonucci hata yapmazken Rashford, direğe takıldı. Bernardeschi hata yapmazken Sancho, Donnarumma'ya takıldı.

Jorginho'nun kaçırmasıyla İngiltere bir şans yakaladı ama Saka ile kaçan penaltı, şampiyonluğu İtalya'ya götürdü. İngiltere 2'de 2 ile başladığı penaltıların devamında 3'te 0 yaparak şampiyonluğu elinden kaçırdı.

2022'ye de penaltıyla veda

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere, bu kez penaltı atışlarında dramatik bir son yaşamadı ama maç içindeki bir penaltıyla o sona imza attı.

Fransa, 17. dakikada Aurelien Tchouameni ile öne geçse de İngiltere, 54. dakikada Harry Kane'in penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Harry Kane, bu golle milli takım tarihinin en golcü oyuncusu unvanında Wayne Rooney'e ortak oldu.

78. dakikada sahneye çıkan Olivier Giroud, bir kez daha Fransa'yı öne geçirdi. Maçın son bölümleri yaklaşırken Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, VAR incelemesi sonucunda yine İngiltere adına bir penaltı kararı verdi. 84. dakikada yeniden topun başına geçen Harry Kane, penaltı vuruşundan faydalanamadı ve maçı 2-1 kaybeden İngiltere, kupaya veda etti.