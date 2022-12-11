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    İngiltere'yi 2-1 yenen Fransa yarı finalde

    2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 00:00
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    İngiltere'yi 2-1 yenen Fransa yarı finalde

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Fransa karşı karşıya geldi.

    Avrupa'nın iki dev ekibi, sürprize mahal vermeden çıktıkları çeyrek final maçında kıyasıya mücadele verdi.

    Fransa, karlılaşmayı 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

    İngiltere yi 2-1 yenen Fransa yarı finalde #1

    Harry Kane, 2 penaltıdan birini atabildi

    Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Aurelien Tchouameni ve 78’de Elivier Giroud kaydetti.

    İngiltere'nin tek golünü ise 54. dakikada penaltıdan Harry Kane attı. Harry Kane, 84. dakikada elde edilen penaltıyı ise değerlendiremedi.

    İngiltere yi 2-1 yenen Fransa yarı finalde #2

    İngiltere yi 2-1 yenen Fransa yarı finalde #3


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