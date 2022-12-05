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    İspanya'da Fas maçı öncesinde güvenlik alarmı

    Dünya Kupası son 16 turunda karşılaşacak olan İspanya-Fas maçıyla bağlantılı olarak yapılacak kutlama etkinliklerine karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı.
    • 05.12.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:30
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    İspanya'da Fas maçı öncesinde güvenlik alarmı

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, yarın son 16 turu maçında karşı karşıya gelecek. Education City Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetecek.

    Olası kutlama etkinliklerine karşı güvenlik alarmı verildi

    Maç öncesi İspanya'da, 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda yarın oynanacak İspanya-Fas maçıyla bağlantılı olarak Fas vatandaşlarının olası kutlama etkinliklerine karşı güvenlik alarmı verildi.

    İspanya da Fas maçı öncesinde güvenlik alarmı #1

    Taşkınlık yaşanması durumunda müdahale edileceği bildirildi

    Ülkede yaşayan 800 binden fazla Faslının çoğunlukta olduğu Madrid, Barselona, Murcia, Alicante ve Almeria kentlerinde polis acil müdahale birimlerinin aktif olacağı ve maç sonrası yaşanabilecek olası bir taşkınlığa karşı hemen müdahale edileceği bildirildi.

    İspanya da Fas maçı öncesinde güvenlik alarmı #2

    Özel toplanma alanları olmayacak

    Polis kaynaklarına dayanarak İspanyol basınındaki haberlerde, maçın izlenmesi için özel toplanma alanları olmayacağı ancak kent merkezlerinde, meydanlarda polis sayısının artırılacağı belirtildi.

    İspanya da Fas maçı öncesinde güvenlik alarmı #3

    "Toplumlar arası bölünmeye değil yakınlaşmaya hizmet etmelidir"

    İspanya İslam Dini Dernekleri Federasyonu da yaptığı yazılı açıklamada, "İslam'da hemşehrilerimize yardım etmek farzdır. Futbol ya da genel anlamda spor, topluma İslam ahlakını, saygıyı ve toleransı göstermeye hizmet etmelidir. Toplumlar arası bölünmeye değil yakınlaşmaya hizmet etmelidir. Sonuç ne olursa olsun, sevinçte ya da üzüntüde kamusal kargaşaya, kamu mallarına zarara yol açacak hareketlerden kaçınmalıyız." çağrısında bulundu.

    3 kez karşılaştılar

    İspanya ve Fas milli takımları, bu zamana kadar 3 kez karşı karşıya geldi, İspanya'nın 2 galibiyeti (Dünya Kupası elemeleri) bulunurken, 1 maç (Rusya'daki 2018 Dünya Kupası grup maçı) beraberlikle sonuçlandı.

    Katar'daki Dünya Kupası'nın son 16 turunda yarın oynanacak İspanya-Fas maçı, TSİ 18.00'de başlayacak.

    İspanya da Fas maçı öncesinde güvenlik alarmı #4


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