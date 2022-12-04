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    Jose Gimenez'e ağır ceza kapıda

    Dünya Kupası’na veda ettikleri Gana maçında hakem Daniel Siebert’in üzerine yürüyen Uruguay'ın yıldız stoperi Jose Gimenez'in çok ağır bir ceza alması bekleniyor.
    • 04.12.2022 - 16:45
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    Jose Gimenez'e ağır ceza kapıda

    Uruguay’ın, Gana’yı 2-0 yenmesine rağmen Dünya Kupası’na veda ettiği maçın sonunda Jose Gimenez, hakem Daniel Siebert’in üzerine yürümüştü.

    15 maç men cezası alabilir

    Hakeme küfür de ettiği öğrenilen Güney Amerika ekibinin yıldız stoperine ağır bir ceza geleceği öğrenildi.

    27 yaşındaki savunma oyuncusu Gimenez’e 15 maç men cezası verilebileceği bildirildi.

    Jose Gimenez e ağır ceza kapıda #1

    Dünya Kupası'nda bütün maçlarda oynadı

    La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Jose Gimenez, Dünya Kupası'nda Uruguay'ın oynadığı 3 maça ilk 11'de başladı.

    Jose Gimenez e ağır ceza kapıda #2


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