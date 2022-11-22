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    Jude Bellingham, Dünya Kupası tarihine geçti

    Katar’da Dünya Kupası maçında İngiltere’den Jude Bellingham İran’a karşı attığı gol ile Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç 10 oyuncu arasına girmeyi başardı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:07
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    Jude Bellingham, Dünya Kupası tarihine geçti

    Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nın B Grubu'nda yer alan İngiltere ile İran Uluslararası Halife Stadı’nda karşı karşıya geldi.

    İlk 30 dakikalık süre içinde maçın tek hakimi olan İngiltere, aradığı golü 35. dakikada buldu.

    Luke Shaw'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Jude Bellingham, şık bir kafa vuruşu yaptı ve kaleci Hosseini'yi çaresiz bıraktı.

    Dünya Kupası'ndaki ilk golü

    Bu gol aynı zamanda İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golü olurken, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun da milli takım ile Dünya Kupası'ndaki ilk golü oldu.

    Jude Bellingham, Dünya Kupası tarihine geçti #1

    Tarihe geçti

    İngiliz oyuncu, İran’a karşı attığı gol ile en genç gol atan oyuncular arasına girerken ilk kez de A Milli Takım ile gol atma sevincini yaşadı.

    19 yaşındaki Bellingham, bu sezon Borussia Dortmund ile 22 maçta sahada olurken 9 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

    Jude Bellingham, Dünya Kupası tarihine geçti #2


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