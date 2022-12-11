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    Kaçan penaltının ardından Mbappe'nin tepkisi

    Kaçan penaltının ardından Mbappe'nin tepkisi

    2022 Dünya Kupası'nda Fransa'nın İngiltere'yi 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği maça Kane'in kaçan penaltısı damga vurdu. Penaltı sonrası ise Mbappe'nin tepkisi dikkatlerden kaçmadı.
    • 11.12.2022 - 09:00
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Gareth Southgate'in yönetimindeki İngiltere, Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Fransa 2-1'lik üstünlüğüyle yarı finale yükselirken, İngiltere ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

    Fransa'nın golleri Aurelien Tchouameni ve Oliver Giroud'dan gelirekn İngiltere'nin tek golü Harry Kane'in penaltı vuruşuyla geldi.

    Maçın kaderini penaltı belirledi

    Karşılaşmanın kaderini ise maçın 84. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamayan Harry Kane belirledi. Kaçan penaltının ardından ise Mbappe'nin tepkisi çok konuşuldu.

    Kaçan penaltının ardından Mbappe nin tepkisi #1

    Hakem VAR tavsiyesi üzerine penaltıyı verdi

    Maçın 81. dakikasında VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem, Mount'un ceza sahasında Theo Hernandez'in müdahelesiyle yerde kaldığı pozisyonu monitörden izledi ve maçta ikinci kez beyaz noktaya gitti.

    Kaçan penaltının ardından Mbappe nin tepkisi #2

    Kane penaltıyı kaçırdı

    Pozisyonun ardından penaltıyı yaptıran Theo Hernandez sarı kart gördü. Penaltıyı kullanan Kane sağ ayağıyla sert vurdu, ancak top üstten dışarıya gitti.

    Kaçan penaltının ardından Mbappe nin tepkisi #3

    Kane üzüldü, Mbappe sevindi

    Kaçan penaltının ardından Tottenham'ın golcü oyuncusu büyük bir üzüntü yaşarken, Fransa'da Kylian Mbappe büyük bir sevinç yaşadı.

    Attığı 5 golle 2022 Dünya Kupası'nın gol kralı olan PSG'nin yıldız isminin tepkisi sosyal medyada çok konuşuldu.

    Kaçan penaltının ardından Mbappe nin tepkisi #4

    Kaçan penaltının ardından Mbappe nin tepkisi #5


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