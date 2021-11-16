Euro
11.651
1.88%
Dolar
10.2754
2.16%
Altın
615.18
2.07%
Borsa
1.695
-0.45%
Bitcoin
630.000
-3.64%
BTXN Coin
21.50
-2.40%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Karadağ Milli Takımı'nda koronavirüs vakası

    Milli Takımımızın bugün oynayacağı Karadağ'da Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 16.11.2021 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karadağ Milli Takımı'nda koronavirüs vakası

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bu gece Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Takımı'nda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu Uros Djurdjevic, maçta forma giyemeyecek.

    Karadağ Milli Takımı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, Djurdjevic'in testinin pozitif çıktığı ve izole edildiği belirtildi.

    KADRODA YOK

    Forvet oyuncusu Djurdjevic, Türkiye'ye karşı oynanacak maçta kadroda yer alamayacak.

    Karadağ'da Covid-19'a yakalanan Stevan Jovetic, Nebojsa Kosovic ve Adam Marusic, Hollanda maçında olduğu gibi Türkiye maçında da forma giyemeyecek.

    Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 22.45'te başlayacak.

    Karadağ Milli Takımı nda koronavirüs vakası #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir