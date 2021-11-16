Euro
11.4992
0.55%
Dolar
10.0982
0.4%
Altın
605.18
0.41%
Borsa
1.702
0%
Bitcoin
620.103
-6.14%
BTXN Coin
21.19
0.80%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Karadağ-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    Karadağ-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında A Milli Takımımız, Karadağ'a konuk olacak.

    Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

    Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

    Karadağ-Türkiye maçının muhtemel 11 leri #1

    EKSİKLER

    A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder, bu maçta da olmayacak. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

    Karadağ-Türkiye maçının muhtemel 11 leri #2

    DÜNYA KUPASI ŞANSI

    Grupta son hafta maçları öncesinde 18 puanı bulunan ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Norveç'in 1 gol averajla önünde ikinci sırada yer alıyor. Grupta Hollanda, 20 puanla lider durumda bulunuyor.

    Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek.

    Son maçlar öncesinde Türkiye, grup liderliği şansına da sahip. Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı gün, Hollanda ile Norveç karşı karşıya gelecek. Türkiye, Karadağ'ı mağlup eder, Norveç de Hollanda'yı yener ve ay-yıldızlı ekip Norveç'e averaj üstünlüğünü sürdürürse, milli takım grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

    Hollanda ile Norveç arasında oynanacak mücadelede beraberlik durumunda ise ay-yıldızlı ekibe, play-off oynama hakkı için 1 puan yeterli olacak.

    Karadağ-Türkiye maçının muhtemel 11 leri #3

    MUHTEMEL 11’LER

    Karadağ: Sarkic, Radunovic, Vujacic, Tomasevic, Savic, Vukcevic, Jankovic, Jovovic, H'Novic, Osmajic, Djurdjevic

    Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Kerem, Hakan, Halil, Burak

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir