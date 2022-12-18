Karim Benzema, Dünya Kupası finaline katılmayacak

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, kendisini Dünya Kupası finalini izlemeye davet eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul etmedi.

Karim Benzema, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un Dünya Kupası finalini izlemek için kendisine ilettiği daveti reddetti.

Real Madrid'li futbolcu Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alıyordu fakat turnuvadan birkaç gün önce yapılan antrenmanda sakatlanarak kamptan ayrıldı.

Birçok isim teklifi reddetti

Emmanuel Macron'un teklifini kabul etmeyen tek isim Karim Benzema değil. ESPN'in haberine göre Devlet Başkanı'nın uçağı ile Doha'ya gidip maç izleme teklifini eski milli oyuncular Laurent Blanc, Zinedine Zidane, Michel Platini ve tıpkı Benzema gibi sakatlanarak turnuva kadrosundan ayrılan Lucas Hernandez de reddetti.

Pogba ve Kante'nin aralarında olduğu futbolcular teklifi kabul etti

Fransa Devlet Başkanı Macron'un bu davetini kabul eden isimler ise sakatlıkları sebebiyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyen Paul Pogba, N'Golo Kante, Christopher Nkunku, Presnel Kimpembe ve eski milli oyuncu Alain Giresse oldu.

Benzema ve Lucas Hernandez madalya alabilecek

34 yaşındaki oyuncu, sakatlandıktan sonra yerine biri çağrılmadığı için kadrodan çıkarılmadı. Bu sebepten eğer Fransa, Arjantin'i yenip Dünya Kupası'nı kazanırsa Karim Benzema diğer oyuncularla birlikte madalya alabilecek.

Aynı durum grup aşamasında oynanan Avustralya maçında sakatlanıp turnuvayı kapatan Bayern Münih'in oyuncusu Lucas Hernandez için de geçerli.