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    Katar'a akın eden Arjantinliler bilet arıyor

    Dünya Kupası özlemine son vermek isteyen Arjantinliler, finale adeta akın ediyor. Fransa ile oynanacak maçın biletleri tükenirken, Güney Amerika'dan Katar'a başlatılan ek seferlere ilgi yoğun.
    • 16.12.2022 - 17:33
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    Katar'a akın eden Arjantinliler bilet arıyor

    18 Aralık Pazar günü Fransa ile dünya şampiyonluğu için karşılaşacak Tangocular'da tarihi maça ilgi yoğun.

    Doha'da bulunan yüzlerce Arjantinli, bilet arayışından sonuç alamayınca federasyon yetkililerinin konakladığı otelin önünde toplandı.

    Biletler karaborsada

    FIFA'nın resmi bilet satışları dururken, karaborsadaki biletler 100 bin Lira seviyesini aştı. Bilet yokluğuna rağmen Arjantinlilerin Katar'a akını da sürüyor. Güney Amerika ekibinin finale yükselmesinin ardından 3 bin taraftar ek seferlerle Doha bileti aldı.

    Katar a akın eden Arjantinliler bilet arıyor #1

    Arjantinliler uçuşlar için ortalama 205 bin lira ödedi

    Arjantinliler gidiş dönüş 38 saat sürecek aktarmalı uçuşlar için ortalama 205 bin Lira ödedi.

    Katar a akın eden Arjantinliler bilet arıyor #2

    "Binlerce kilometreden geldikten sonra stadyumun dışında kalmamalıyız"

    Arjantinli taraftarlar ise, "Buraya bir yetkili bulma umuduyla geldik. Final biletleri için sadece resmi fiyat üzerinden ödeme yapmak istiyoruz. Binlerce kilometreden geldikten sonra stadyumun dışında kalmamalıyız." görüşünde birleşti.

    Katar a akın eden Arjantinliler bilet arıyor #3

    Katar a akın eden Arjantinliler bilet arıyor #4

    Katar a akın eden Arjantinliler bilet arıyor #5


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