Katar'a akın eden Arjantinliler bilet arıyor

Dünya Kupası özlemine son vermek isteyen Arjantinliler, finale adeta akın ediyor. Fransa ile oynanacak maçın biletleri tükenirken, Güney Amerika'dan Katar'a başlatılan ek seferlere ilgi yoğun.

18 Aralık Pazar günü Fransa ile dünya şampiyonluğu için karşılaşacak Tangocular'da tarihi maça ilgi yoğun.

Doha'da bulunan yüzlerce Arjantinli, bilet arayışından sonuç alamayınca federasyon yetkililerinin konakladığı otelin önünde toplandı.

Biletler karaborsada

FIFA'nın resmi bilet satışları dururken, karaborsadaki biletler 100 bin Lira seviyesini aştı. Bilet yokluğuna rağmen Arjantinlilerin Katar'a akını da sürüyor. Güney Amerika ekibinin finale yükselmesinin ardından 3 bin taraftar ek seferlerle Doha bileti aldı.

Arjantinliler uçuşlar için ortalama 205 bin lira ödedi

Arjantinliler gidiş dönüş 38 saat sürecek aktarmalı uçuşlar için ortalama 205 bin Lira ödedi.

"Binlerce kilometreden geldikten sonra stadyumun dışında kalmamalıyız"

Arjantinli taraftarlar ise, "Buraya bir yetkili bulma umuduyla geldik. Final biletleri için sadece resmi fiyat üzerinden ödeme yapmak istiyoruz. Binlerce kilometreden geldikten sonra stadyumun dışında kalmamalıyız." görüşünde birleşti.