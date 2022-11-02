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- Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık: Panolara hadis-i şerifler asıldı
Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık: Panolara hadis-i şerifler asıldı
- 02.11.2022 - 03:52
- Güncelleme : 02.11.2022 - 04:18
Katar'da 20 Kasım'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlıklar devam ederken dünya, organizasyonun start vermesine odaklanmış durumda.
Katar'da yapılan diğer bir hazırlık ise İslam'ı ve hadis-i şerifleri tanıtmak adına yapıldı.
Hadis-i şerifler panolara asıldı
Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadis-i şerifler ve İngilizce çevirileri asıldı.
Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır.", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin.", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." hadis-i şerifleri paylaşıldı.
"Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor"
AA'nın haberine göre, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadis-i şeriflerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.
"İslam ile tanıştırmak için duvarlar Peygamberin hadisi şerifleriyle süslendi"
Filistinli gazeteci Tamir el-Mishal ise etkinliği "harika ve muazzam bir girişim" olarak değerlendirerek, "Katar'ın başkenti Doha'nın kalbi, Dünya Kupası ziyaretçilerini İslam ile tanıştırmak için duvarları Peygamberin hadis-i şerifleri ve İngilizce çevirileriyle süsledi." yorumunu yaptı.
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.