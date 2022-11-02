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    Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık: Panolara hadis-i şerifler asıldı

    Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlık: Panolara hadis-i şerifler asıldı

    Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek olan ziyaretçilere farklı hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda Katar hükümeti, hadis-i şerifleri panolara astırdı.
    • 02.11.2022 - 03:52
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 04:18
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    Katar'da 20 Kasım'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na hazırlıklar devam ederken dünya, organizasyonun start vermesine odaklanmış durumda.

    Katar'da yapılan diğer bir hazırlık ise İslam'ı ve hadis-i şerifleri tanıtmak adına yapıldı.

    Hadis-i şerifler panolara asıldı

    Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadis-i şerifler ve İngilizce çevirileri asıldı.

    Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır.", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin.", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." hadis-i şerifleri paylaşıldı.

    Katar da 2022 FIFA Dünya Kupası na hazırlık: Panolara hadis-i şerifler asıldı #1

    "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor"

    AA'nın haberine göre, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadis-i şeriflerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı.

    Katar da 2022 FIFA Dünya Kupası na hazırlık: Panolara hadis-i şerifler asıldı #2

    "İslam ile tanıştırmak için duvarlar Peygamberin hadisi şerifleriyle süslendi"

    Filistinli gazeteci Tamir el-Mishal ise etkinliği "harika ve muazzam bir girişim" olarak değerlendirerek, "Katar'ın başkenti Doha'nın kalbi, Dünya Kupası ziyaretçilerini İslam ile tanıştırmak için duvarları Peygamberin hadis-i şerifleri ve İngilizce çevirileriyle süsledi." yorumunu yaptı.

    Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

    Katar da 2022 FIFA Dünya Kupası na hazırlık: Panolara hadis-i şerifler asıldı #3


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