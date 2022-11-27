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    Kosta Rika, Katar'daki ilk isabetli şutunda ağları buldu

    2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika'nın Japonya'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada Orta Amerika ülkesi, bulduğu tek isabetli şutta gol atmayı başardı.
    • 27.11.2022 - 16:15
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    Kosta Rika, Katar'daki ilk isabetli şutunda ağları buldu

    2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Kosta Rika 1-0 kazanarak ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı başardı.

    İlk yarıda isabetli şut çekilmeyen ilk maç

    Ahmed bin Ali Stadyumu'ndaki mücadele düşük tempoya sahne oldu. Golsüz sona eren mücadelenin ilk yarısı şu ana kadar Katar Dünya Kupası'nda isabetli şuta sahne olmayan ilk karşılaşma oldu.

    Kosta Rika, Katar daki ilk isabetli şutunda ağları buldu #1

    Kosta Rika, Dünya Kupası'nda tek isabetli şut ile golü buldu

    7-0'lık İspanya mağlubiyetinde rakip kaleye şut dahi gönderemeyen Orta Amerika ülkesi Kosta Rika, Katar'daki ilk isabetli şutunda ağları buldu.

    81. dakikada Keysher Fuller takımına galibiyeti getiren isim oldu. Kosta Rika turnuvada oynadığı iki maçta rakip kaleye yalnızca 4 şut çekmeyi başardı.

    Kosta Rika, Katar daki ilk isabetli şutunda ağları buldu #2

    Kosta Rika, Katar daki ilk isabetli şutunda ağları buldu #3


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