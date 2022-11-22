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    Leroy Sane, Japonya maçını kaçıracak

    Almanya'da Leroy Sane, antrenmanda sakatlanması sonucunda Japonya ile oynanacak mücadelenin kadrosundan çıkarıldı.
    • 22.11.2022 - 16:20
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    Leroy Sane, Japonya maçını kaçıracak

    Antrenmanda sakatlanan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Leroy Sane, Almanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda yarın Japonya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.

    Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dizindeki sakatlık nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.

    Sane'nin Japonya maçına ilk 11'de çıkması bekleniyordu

    Bayern Münih'in yıldızı Sane'nin Japonya karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Teknik direktör Hansi Flick'in elinde bu bölgede Serge Gnabry, Julian Brandt, Mario Götze ve Kai Havertz gibi seçenekler bulunuyor.

    Leroy Sane, Japonya maçını kaçıracak #1

    Almanya E Grubu'nda yer alıyor

    E Grubu'nda yer alan Almanya; İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

    Leroy Sane, Japonya maçını kaçıracak #2


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