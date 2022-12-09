Lewandowski: Milli takıma para için gitmiyoruz

Polonya Milli Takımı'nın kaptanı Robert Lewandowski, takım hakkında çıkan prim kavgası iddialarına cevap verdi.

2022 Dünya Kupası'nda C Grubu'nu 2. sırada tamamlayıp son 16 turunda Fransa'ya 3-1 mağlup olup elenen Polonya'da milli takım kaptanı Robert Lewandowski, takım içinde çıktığı iddia edilen prim kavgasına dair açıklamalarda bulundu.

"Takım içinde konusu bile geçmedi bu primin"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawieck tarafından takıma prim dağıtılacağına dair söz verildiği hakkındaki haberleri değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Başbakanla görüşmemiz birkaç dakika sürdü ve resmi bir görüşmeydi. Kendisi bize bazı vaatler verdi ancak dürüst olmak gerekirse hiçbirimiz bu prim haberini çok ciddiye almadık. Takım içinde konusu bile geçmedi bu primin." dedi.

"Polonya Milli Takımı'na ve futbola karşı olan onurlu duruşumuz devam edecek"

Dünya Kupası'na para için gitmediklerini söyleyen Lewandowski, "Kimseden hiçbir beklentimiz yok ve hiçbir zaman da olmadı. Bu tarz konular konuşulmasa tabii ki daha iyi olurdu çünkü hiçbirimiz Dünya Kupası'na para için gitmedik. Zaten hepimiz kulüplerimizden para kazanıyoruz. Şunu net olarak ifade etmek istiyorum ki; Polonya Milli Takımı'na ve futbola karşı olan onurlu duruşumuz devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Turnuvadaki hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu başardık"

Teknik heyetle arasında herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Lewandowski, "Turnuvadaki hedefimiz gruptan çıkmaktı ve bunu başardık. Önemli olan buydu. Tabii ki gruptan çıkma şeklimiz önemli. Her zaman takımımızın büyük bir hücum potansiyeli olduğuna inandım ve teknik direktörümüz de benimle aynı fikirde. Aramızda herhangi bir fikir ayrılığı yok." diyerek sözlerini noktaladı.