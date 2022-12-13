Petrol
80.7
3.47%
Euro
19.8206
0.03%
Dolar
18.6426
0.00%
Altın
1.085
1.76%
Borsa
5256
1.21%
Bitcoin
335.153
3.23%
BTXN Coin
5.27
4.77%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü ismi oldu

    Lionel Messi, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle 11 gole ulaşıp Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü ismi oldu.
    • 13.12.2022 - 22:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü ismi oldu

    2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'la karşı karşıya geldi.

    Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Lionel Messi, ağları havalandırarak takımının karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.

    Batistuta'yı geride bıraktı

    Böylelikle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

    Arjantin'in son 16 turunda oynadığı Avustralya maçında kaydettiği golle Diego Maradona'yı geride bırakıp Arjantin Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu olmuştu.

    Lionel Messi, Arjantin in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü ismi oldu #1

    Gruptan sonra her maçta gol atan 6. isim oldu

    Öte yandan Messi, 1986'da Dünya Kupası'nın şu anki haline geçilmesinin ardından bir turnuvanın son 16 turu, çeyrek finali ve yarı finalinde gol atan altıncı oyuncu oldu.

    Salvatore Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hristo Stoichkov (1994), Davor Suker (1998) ve Wesley Sneijder (2010) bu başarıyı daha önce gösteren diğer isimlerdi.

    Lionel Messi, Arjantin in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü ismi oldu #2


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe açıklaması Meclis'i güldürdü
    Gündem

    Mevlüt Çavuşoğlu'nun bütçe açıklaması Meclis'i güldürdü

    OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı
    Dünya

    OPEC: Küresel petrol üretimi kasımda arttı

    Görüş Bildir