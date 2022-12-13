Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü ismi oldu

Lionel Messi, Arjantin'in Dünya Kupaları tarihindeki en golcü ismi oldu

Lionel Messi, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle 11 gole ulaşıp Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü ismi oldu.

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'la karşı karşıya geldi.

Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Lionel Messi, ağları havalandırarak takımının karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.

Batistuta'yı geride bıraktı

Böylelikle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Arjantin'in son 16 turunda oynadığı Avustralya maçında kaydettiği golle Diego Maradona'yı geride bırakıp Arjantin Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu olmuştu.

Gruptan sonra her maçta gol atan 6. isim oldu

Öte yandan Messi, 1986'da Dünya Kupası'nın şu anki haline geçilmesinin ardından bir turnuvanın son 16 turu, çeyrek finali ve yarı finalinde gol atan altıncı oyuncu oldu.

Salvatore Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hristo Stoichkov (1994), Davor Suker (1998) ve Wesley Sneijder (2010) bu başarıyı daha önce gösteren diğer isimlerdi.