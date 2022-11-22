Lionel Messi: Herkes için ağır bir yenilgi oldu

Lionel Messi: Herkes için ağır bir yenilgi oldu

Arjantin'in yıldızı, Suudi Arabistan yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Takım kaptanı Messi, "Herkes için ağır bir yenilgi oldu. Turnuvaya böyle başlamayı beklemiyorduk."

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

Arjantin'in yıldız futbolcusu takımının mağlubiyeti üzerine açıklamalarda bulundu.

Arjantin ile beşinci ve muhtemelen son Dünya Kupası'nı oynayan Lionel Messi ise maç sonrası büyük üzüntü yaşadı.

"Herkes için ağır bir yenilgi oldu"

35 yaşındaki oyuncu yenilgiyi, "Ağır bir darbe" olarak nitelendirirken; "Böyle başlamayı beklemiyorduk. Hiçbir bahane yok. Bu yolda birlikte olmalıyız. Her zamankinden daha fazla kenetleneceğiz ve sonraki maçları kazanacağız. Arabistan'ın iyi oyunculara sahip, topu çok iyi çeviren ve savunma çizgisini çok iyi kullanan bir takım olduğunu biliyorduk.

Mazeretimiz yok. Herkes için ağır bir yenilgi oldu. Turnuvaya böyle başlamayı beklemiyorduk. Kalan maçları kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Sonuç bizi üzdü"

Kendilerinin iyi bir takım olduklarını söyleyen Messi, "Sonuç bizi üzdü. Çok acı. Ancak insanlar bu takımın onları hayal kırıklığına uğratmayacağına ve önümüzdeki iki maçta bunun için gideceğimize güvenmeli.

Daha önce bu tür oyunları oynadık ve iyi performans göstereceğiz. Şimdi her zamankinden daha fazla birlik olma, ne kadar güçlü olduğumuzu gösterme zamanı." sözleriyle taraftarlara ümit verdi.