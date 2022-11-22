Lionel Scaloni: Ofsaytlar milimetrikti

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Suudi Arabistan yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik adam, ilk yarıda sık ofsayta düşmelerini değerlendirdi.

2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Teknik direktör Scaloni takımının yenilgisi üzerine açıklamalarda bulundu.

"Ofsaytlar, milimetrikti"

Scaloni maç sonrasında; "Arabistan'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Sağlam bir savunma yapacaklarını bilerek hazırlandık. Ofsaytlar, milimetrikti." dedi.

"Kalkıp devam etmekten başka çare yok"

Arjantin teknik direktörü; "Kalkıp devam etmekten başka çare yok. Bugün üzücü bir gün ama başımızı kaldırıp devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.