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- Lionel Scaloni: Ofsaytlar milimetrikti
Lionel Scaloni: Ofsaytlar milimetrikti
Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Suudi Arabistan yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik adam, ilk yarıda sık ofsayta düşmelerini değerlendirdi.
- 22.11.2022 - 17:28
2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Suudi Arabistan 2-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Teknik direktör Scaloni takımının yenilgisi üzerine açıklamalarda bulundu.
"Ofsaytlar, milimetrikti"
Scaloni maç sonrasında; "Arabistan'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Sağlam bir savunma yapacaklarını bilerek hazırlandık. Ofsaytlar, milimetrikti." dedi.
"Kalkıp devam etmekten başka çare yok"
Arjantin teknik direktörü; "Kalkıp devam etmekten başka çare yok. Bugün üzücü bir gün ama başımızı kaldırıp devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.