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    Lionel Scaloni: Ofsaytlar milimetrikti

    Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Suudi Arabistan yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Teknik adam, ilk yarıda sık ofsayta düşmelerini değerlendirdi.
    • 22.11.2022 - 17:28
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    Lionel Scaloni: Ofsaytlar milimetrikti

    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

    Bu sonuçla birlikte Arjantin'in 36 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Teknik direktör Scaloni takımının yenilgisi üzerine açıklamalarda bulundu.

    "Ofsaytlar, milimetrikti"

    Scaloni maç sonrasında; "Arabistan'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Sağlam bir savunma yapacaklarını bilerek hazırlandık. Ofsaytlar, milimetrikti." dedi.

    Lionel Scaloni: Ofsaytlar milimetrikti #1

    "Kalkıp devam etmekten başka çare yok"

    Arjantin teknik direktörü; "Kalkıp devam etmekten başka çare yok. Bugün üzücü bir gün ama başımızı kaldırıp devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

    Lionel Scaloni: Ofsaytlar milimetrikti #2


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