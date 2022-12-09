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Louis van Gaal'dan ilginç açıklama
Di Maria'nın 'En kötü teknik direktör" dediği Louis Van Gaal, "Memphis de Manchester United'dayken böyle düşünüyordu, şimdi birbirimizi dudaktan öpüyoruz" dedi.
- 09.12.2022 - 17:35
- Güncelleme : 09.12.2022 - 17:40
2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanacak Arjantin-Hollanda karşılaşması öncesinde iki takımdan da ilginç açıklamalar geliyor.
Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal hakkında "Çalıştığım en kötü teknik direktör." sözlerini söylemişti.
"Şimdi birbirimizi dudaklarımızdan öpüyoruz"
Van Gaal, Manchester United'da birlikte çalıştığı Di Maria'nın bu sözlerini şöyle değerlendirdi:
"Di Maria, bunu düşünen birkaç futbolcudan biri... Memphis Depay da Manchester United'dayken böyle düşünüyordu. Şimdi birbirimizi dudaklarımızdan öpüyoruz."
Memphis Depay, Van Gaal'in bu sözlerinin üzerine kahkahalara boğuldu.