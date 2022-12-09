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Louis van Gaal'dan ilginç açıklama

Louis van Gaal'dan ilginç açıklama

Di Maria'nın 'En kötü teknik direktör" dediği Louis Van Gaal, "Memphis de Manchester United'dayken böyle düşünüyordu, şimdi birbirimizi dudaktan öpüyoruz" dedi.