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    Maçın ardından Belçika sokakları karıştı

    Katar’da oynanan Fas Fransa Dünya Kupası yarı final maçı sonrası Belçika’nın başkenti Brüksel’de olaylar çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 08:53
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    Maçın ardından Belçika sokakları karıştı

    Katar 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile karşılaşan ve 2-0 yenilerek kupada final şansını kaçıran Fas, Belçika'nın başkenti Brüksel’de büyük bir heyecanla desteklendi.

    Takımlarını son ana kadar adeta stattaymış gibi destekleyen Faslılar yenilgiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadı.

    Maç esnasında oldukça sakin olan Brüksel sokakları maçın bitimiyle birlikte doldu.

    Cadde ortasında ateş yakıldı

    Bu esnada kalabalık arasından bir grup genç ana cadde ortasında ateş yakarak altına havai fişek doldurdu. Ateşin etkisiyle patlamaya başlayan havai fişekler etraftaki taraftarlara doğru dağıldı.

    Korkuyla dağılmaya çalışan taraftarlara rağmen grup bu kez tedbir almış olan polise yöneldi. Polis ise bunun üzerine gruba müdahale etti.

    Maçın ardından Belçika sokakları karıştı #1

    Polis müdahale etti

    Bir anda savaş alanına dönen ve hiçbir şeyden habersiz maçtan çıkan kalabalık polisle olay çıkaran grubun arasında kaldı.

    TOMA’larla tazyikli su sıkan polis ardından göz yaşartıcı gaz kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi.

    İHA'nın haberine göre; müdahale sonrası ara sokaklara dağılan yüzleri kapalı kalabalık grup Brüksel’in ara sokaklarına dağılarak havai fişek patlatmaya devam ettiler. Bir süre sonra ana caddede kontrolü sağlayan polis caddeyi temizleterek yeniden trafiğe açtı.

    Maçın ardından Belçika sokakları karıştı #2

    Maçın ardından Belçika sokakları karıştı #3

    Maçın ardından Belçika sokakları karıştı #4

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