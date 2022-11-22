Meksika ile Polonya yenişemedi

2022 Katar Dünya Kupası'nın C Grubu maçında Meksika ile Polonya 0-0 berabere kaldı.

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 bitti ve iki takım 1'er puanın sahibi oldu.

İki takım savunmayı ön planda tuttu

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da defans güvenliğini ön planda tuttu. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarıda iki ekip de net fırsat bulamadı. İkinci yarıda ise taraflar golü daha çok düşündü.

Ochoa, Lewandowski'nin penaltısını kurtardı

Maçın 58. dakikasında ise Polonya, penaltı kazandı. Hector Moreno'nun çekmesi sonrası Robert Lewandowski ceza sahası içerisinde yerde kaldı.

VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya giden Robert Lewandowski'nin vuruşunda kaleci Guillermo Ochoa gol izni vermedi.

Mücadele başladığı gibi bitti

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Meksika-Polonya maçı 0-0 sona erdi.