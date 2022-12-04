Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.848
0.21%
BTXN Coin
5.43
-0.73%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona'yı geride bıraktı

    Dünya Kupası'nda Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği mücadelede 1000. maçına çıkan Lionel Messi attığı golle Cristiano Ronaldo ve Diego Maradona'yı geçmeyi başardı.
    • 04.12.2022 - 08:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona'yı geride bıraktı

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Arjantin’in gollerini 35. dakikada Lionel Messi ve 57. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Avustralya’nın tek golünü ise 77. dakikada Enzo Fernandez kendi kalesine attı.

    Bu sonuçla Arjantin çeyrek finale yükselirken, Avustralya turnuvaya son 16 turunda veda etti.

    Messi 1000. maçında gol attı

    Karşılaşmaya ise Arjantin'ın yıldızı Lionel Messi damgasını vurdu. 1000. maçına Avustralya karşısında çıkan Messi attığı golle ülkesinin çeyrek finale kalmasında önemli pay sahibi oldu.

    Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona yı geride bıraktı #1

    Attığı 9 golle Maradona ve Cristiano Ronaldo'yu geçti

    35 yaşındaki futbolcu, attığı gol ile Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti. Messi, şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. Messi ayrıca, Dünya Kupalarında 8 gol atan Cristiano Ronaldo'yu da geçmeyi başardı.

    Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona yı geride bıraktı #2

    Batistuta ile farkı 1'e indirdi

    Messi, 10 golüyle Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.

    Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona yı geride bıraktı #3

    Arjantin ile Hollanda eşleşti

    Arjantin, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. İki takımın yarı finale kalma mücadelesi 9 Aralık Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.

    Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona yı geride bıraktı #4


    Jorge Jesus'tan Joao Pedro açıklaması
    Futbol

    Jorge Jesus'tan Joao Pedro açıklaması

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı
    Futbol

    Adana Demirspor, Yaroslav Rakitksyi ile yollarını ayırdı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir