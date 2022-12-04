Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona'yı geride bıraktı

Messi, Cristiano Ronaldo ve Maradona'yı geride bıraktı

Dünya Kupası'nda Arjantin'in Avustralya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği mücadelede 1000. maçına çıkan Lionel Messi attığı golle Cristiano Ronaldo ve Diego Maradona'yı geçmeyi başardı.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Graham Arnold'un yönetimindeki Avustralya, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Arjantin’in gollerini 35. dakikada Lionel Messi ve 57. dakikada Julian Alvarez kaydetti. Avustralya’nın tek golünü ise 77. dakikada Enzo Fernandez kendi kalesine attı.

Bu sonuçla Arjantin çeyrek finale yükselirken, Avustralya turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Messi 1000. maçında gol attı

Karşılaşmaya ise Arjantin'ın yıldızı Lionel Messi damgasını vurdu. 1000. maçına Avustralya karşısında çıkan Messi attığı golle ülkesinin çeyrek finale kalmasında önemli pay sahibi oldu.

Attığı 9 golle Maradona ve Cristiano Ronaldo'yu geçti

35 yaşındaki futbolcu, attığı gol ile Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti. Messi, şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı. Messi ayrıca, Dünya Kupalarında 8 gol atan Cristiano Ronaldo'yu da geçmeyi başardı.

Batistuta ile farkı 1'e indirdi

Messi, 10 golüyle Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.

Arjantin ile Hollanda eşleşti

Arjantin, çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. İki takımın yarı finale kalma mücadelesi 9 Aralık Cuma günü saat 22.00'de başlayacak.