Messi kupa töreninde ne giydi? Messi'nin giydiği siyah kıyafetin anlamı!

2022 Dünya Kupası şampiyonluk kutlaması esnasında Katar'da Messi'ye giydirilen kıyafetin ne olduğu merak edildi. Peki Messi ne giydi? Messi'nin giydiği siyah pelerin nedir?

2022 Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin oldu.

Penaltılarda Fransa'yı deviren Arjantin, nefes kesen mücadele sonunda kupayı kaldırdı.

36 yılın ardından kupa sevindi yaşayan Arjantin sevince boğulurken, maçın yıldızı Lionel Messi'ydi.

Kariyer koleksiyonunun tek eksik parçası olan Dünya Kupası’nı tamamlayan Lionel Messi’nin kupa töreninde giydiği kıyafet dikkatleri çekti.

35 yaşındaki dünya yıldızı kupayı almak için kurulan standa çıktığında üzerinde siyah bir pelerin vardı. Messi'ye giydirilen kıyafetin ne olduğu merak edildi.

Peki Messi ne giydi? Dünya Kupası'nda Messi'ye giydirilen şey nedir? Messi'ye ne giydirdiler? İşte yanıtı...

Messi'nin giydiği siyah pelerin: Bişt

Lionel Messi, kupayı kaldırmak için kürsüye geldiği esnada Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani tarafından hediye edilen "bişt"i giydi.

Besht bilinen diğer adıyla (Bişt) aslında genellikle Katar erkeklerinin kullandığı ve Arap kültürünün sembolize edildiği bir kıyafet.

Bişt Araplar için en lüks kumaştır ve onu yalnızca çok yüksek bir kutlama için giyerler. Biri sana giydirirse, onun tüm şerefine sahipsin demektir.

Ulusal günlerde bakan ve önemli kişilerin giydiği bu kıyafeti Messi’ye giydirmek bir onurlandırma göstergesiydi.