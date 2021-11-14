Milli Takım'ın Dünya Kupası şansı

Cebelitarık'ı 6-0 mağlup eden Milli Takımımız, grupta ikinci sıraya yükseldi. Millilerin Dünya Kupası'na gitme şansını sizler için hazırladık.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 9. maçlar sonunda avantajı kaptı.

Zayıf rakibimiz Cebelitarık’ın 6-0'la geçtik, Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasıyla +1 averajla Vikingler'in önüne geçtik. Stefan Kuntz yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, lider Hollanda'nın Karadağ deplasmanında yıkılması ve 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrılmasıyla iştahını kabarttı.

Artık tek yapmamız gereken salı akşamı Karadağ’dan zaferle dönmek. Hollanda ile Norveç de kader maçında kozlarını paylaşacak. Hollanda liderlik yolunda +23 averajıyla büyük avantaja sahip. Kara bulutları dağıtan Milli Takımımız, alınacak skorlara göre direkt Dünya Kupası bileti de alabilir.

Son maçlar öncesi Milli Takımımız, Norveç'in +1 averajla önünde bulunuyor.

DÜNYA KUPASI’NA NASIL GİDERİZ

Son maçta Karadağ'ı yenmemiz durumunda Norveç'in Hollanda deplasmanında averaj farkını kapatacak bir galibiyet alması gerekecek.

Örnek olarak; Milli Takımımız Karadağ'ı 1-0 mağlup ederse Norveç'in Hollanda karşısında 3-0 kazanması gerekecek. Çünkü atılan gol sayısında da Millilerimizin önemli bir üstünlüğü bulunuyor.

Puan ve averajlar eşit olduğunda gol sayısı devreye girecek. Orada Milli Takımımızın yine avantajı bulunmakta.

İki maç da berabere biterse Hollanda lider olarak çıkarken Milli Takımımız ikinci, Norveç üçüncü sırayı alıyor.

Karadağ'a averaj üstünlüğümüzü kaybedecek bir farkla yenilmememiz durumunda ise Hollanda'nın Norveç'i mağlup etmesi bizi yine ikinci sırada tutacak.

Hollanda, Norveç karşısında en az 1 puan alırsa +23 averajının kapanması mümkün olmayan durumuyla gruptan lider çıkacak.

PLAY-OFF TURU

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı Play-Off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

Milli Takım, 2. sırada gruptan çıkması halinde Play-Off oynayacak. Grup 2.'leri arasında şu an için seri başı değiliz ve olma ihtimalimiz düşük. Seri başı olmamamız halinde deplasmana gideceğiz.

Diğer gruplarda oynanacak maçların ardından seri başılar ve muhtemel rakiplerimiz belli olacak.

SERİ BAŞI OLMAMIZ İÇİN GEREKENLER