Neymar: Maçın ardından 10 dakika felçli gibi kaldım

Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a kaybederek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız isim Neymar, sosyal medya hesabı üzerinden maçla ilgili üzüntüsünü paylaştı.

Brezilya Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Neymar, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a elenmelerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Maçın ardından 10 dakika felçli gibi kaldım"

Maçtan sonra psikolojisinin kötü olduğunu ve bu sonucu uzun süre unutmayacağını söyleyen yıldız futbolcu, "Psikolojik olarak çökmüş durumdayım. Bu maç kesinlikle kariyerimin en can yakıcı mağlubiyetiydi. Maçın ardından 10 dakika felçli gibi kaldım ve gözyaşlarım hiç durmadı. Ne yazık ki uzun bir süre bu sonucu unutmayacağım." dedi.

"Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Neymar, "Sonuna kadar savaştık ve takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü bağlılık ve özveri olarak çok iyi durumdaydık. Bu takım, Brezilya, biz hak ettik ancak tanrının isteği bu değildi." ifadelerini kullandı.

"Çok uzun bir süre canımız yanacak"

Taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden 30 yaşındaki isim, "Sahadaki tüm arkadaşlarımın sevgisini hissetmek her fedakarlığa değecek bir histi. Bize verdiğiniz desteklerden ötürü teşekkür ederiz, maalesef başaramadık ve çok uzun bir süre canımız yanacak.

Tanrım, bana verdiğin her şey için teşekkür ederim ve hiçbir şeyden şikayet edemem. Ne olursa olsun şerefimiz senin içindir." sözlerini sarf etti.