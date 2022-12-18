Olivier Giroud, final maçı öncesi sakatlandı

Gözler Fransa ile Arjantin arasındaki 2022 Dünya Kupası'na çevrildi. Son şampiyon Fransa'ya maçın oynamasına saatler kala golcü Olivier Giroud'dan kötü haber geldi.

Fransa'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki en etkili isimlerinden Olivier Giroud'nun final maçında oynaması şüpheli. Oyuncunun antrenmanda sakatlandığı ve Arjantin karşısında maça 11'de başlamasının zor olduğu bildirildi.

Finalde olmayabilir

Fransa'nın önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Giroud'un finalde oynamama ihtimalinin doğduğunu duyurdu.

Eksik kadoyla turnuvaya geldiler

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2022 Dünya Kupası boyunca sakatlıklarda da uğraşmak zorunda kaldı. 2018 dünya şampiyonuluğunun iki önemli ismi Paul Pogba ve N'Golo Kante sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Kaleci Mike Maignan ve Boubacar Kamara daha sonra sakatlanınca kadrodan çıkarıldılar.

Sakatlıklar Fransa'yı etkiledi

Real Madrid'de forma giyen Ferland Mendy de kadrodan çıkarılan bir başka isim oldu. 14 Kasım'da Marcus Thuram kadroya çağrıldı. Kadroda aynı gün yapılan revizede sakatlığı bulunan Presnep Kimpembe de gitti. Sakatlığı bulunan bir başka isim Christopher Nkunku da kadrodan çıkarıldı, onun yerine Randal Kolo Muani çağrıldı.

Turnuvanın hemen öncesinde ise sakatlanan bir başka isim Karim Benzema oldu. Ancak Deschamps oyuncuyu FIFA kadrosunda tuttu ve yerine bir ismi almadı.