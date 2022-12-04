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Portekizliler, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de istemiyor
Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitiren ve İsviçre ile eşleşen Portekiz'de taraftarlar maç öncesinde yapılan ankette Cristiano Ronaldo'nun maça ilk 11'de başlamaması yönünde görüş belirtti.
- 04.12.2022 - 17:45
2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de görmek istemiyor.
Taraftarın %70'i ilk 11'de maça çıkmasın dedi
A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, %70'lik bölümü Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.
Tek golünü Gana karşısında attı
Gruptaki 3 karşılaşmada sahaya çıkan Ronaldo, yalnızca 3-2 kazanılan Gana maçında penaltıdan fileleri sarstı. Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 118 kez fileleri havalandırdı.