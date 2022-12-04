Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
323.062
0.60%
BTXN Coin
5.47
1.67%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Portekizliler, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de istemiyor

    Portekizliler, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de istemiyor

    Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitiren ve İsviçre ile eşleşen Portekiz'de taraftarlar maç öncesinde yapılan ankette Cristiano Ronaldo'nun maça ilk 11'de başlamaması yönünde görüş belirtti.
    • 04.12.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda salı günü İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de görmek istemiyor.

    Taraftarın %70'i ilk 11'de maça çıkmasın dedi

    A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, %70'lik bölümü Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.

    Portekizliler, Cristiano Ronaldo yu ilk 11 de istemiyor #1

    Tek golünü Gana karşısında attı

    Gruptaki 3 karşılaşmada sahaya çıkan Ronaldo, yalnızca 3-2 kazanılan Gana maçında penaltıdan fileleri sarstı. Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 118 kez fileleri havalandırdı.

    Portekizliler, Cristiano Ronaldo yu ilk 11 de istemiyor #2


    Mert Aydın sessizliğini bozdu: Gereksiz insan
    Magazin

    Mert Aydın sessizliğini bozdu: Gereksiz insan

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    FIFA'dan Dünya Kupası'na renk körlüğü düzenlemesi
    Dünya Kupası

    FIFA'dan Dünya Kupası'na renk körlüğü düzenlemesi

    Görüş Bildir