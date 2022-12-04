Haberler

Dünya Kupası Haberleri

Portekizliler, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de istemiyor

Portekizliler, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de istemiyor

Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitiren ve İsviçre ile eşleşen Portekiz'de taraftarlar maç öncesinde yapılan ankette Cristiano Ronaldo'nun maça ilk 11'de başlamaması yönünde görüş belirtti.