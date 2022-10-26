Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Fransız milli takımı futbolcusu Raphael Varane, ülkesi adına Katar'daki Dünya Kupası'nın kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer alamayabilir.

Premier Lig takımlarından Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, sakatlanan Fransız stoper Raphael Varane'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunduğunu söyledi.

Erik ten Hag, Varane'ın sağlık durumu hakkında konuştu

Manchester United'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında Moldova temsilcisi Sheriff ile yapacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, Varane'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Tedaviye vereceği yanıtın hızına bağlı olarak değişebilir"

Chelsea ile geçen hafta sonu oynadıkları lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Sheriff karşılaşmasında kadroda yer almayacağını belirten Hag, "Varane, Dünya Kupası öncesinde Manchester United formasını kesinlikle giyemeyecek. Dünya Kupası'na katılım durumu ise tedaviye vereceği yanıtın hızına bağlı olarak değişebilir." ifadelerini kullandı.

Milli Takım ile 87 maça çıktı

Fransa Milli Takımı'nda 87 karşılaşmada 5 gole imza atan Varane, Manchester United'da ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta görev aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak.