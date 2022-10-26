Petrol
93.95
2.41%
Euro
18.7464
1.05%
Dolar
18.6031
0.00%
Altın
996.28
0.76%
Borsa
3976
0.03%
Bitcoin
388.945
3.61%
BTXN Coin
10.62
0.09%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırabilir

    Fransız milli takımı futbolcusu Raphael Varane, ülkesi adına Katar'daki Dünya Kupası'nın kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer alamayabilir.
    • 26.10.2022 - 19:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırabilir

    Premier Lig takımlarından Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, sakatlanan Fransız stoper Raphael Varane'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kaçırma ihtimali bulunduğunu söyledi.

    Erik ten Hag, Varane'ın sağlık durumu hakkında konuştu

    Manchester United'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın sahasında Moldova temsilcisi Sheriff ile yapacağı maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Hollandalı teknik adam, Varane'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

    Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası nı kaçırabilir #1

    "Tedaviye vereceği yanıtın hızına bağlı olarak değişebilir"

    Chelsea ile geçen hafta sonu oynadıkları lig maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Sheriff karşılaşmasında kadroda yer almayacağını belirten Hag, "Varane, Dünya Kupası öncesinde Manchester United formasını kesinlikle giyemeyecek. Dünya Kupası'na katılım durumu ise tedaviye vereceği yanıtın hızına bağlı olarak değişebilir." ifadelerini kullandı.

    Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası nı kaçırabilir #2

    Milli Takım ile 87 maça çıktı

    Fransa Milli Takımı'nda 87 karşılaşmada 5 gole imza atan Varane, Manchester United'da ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta görev aldı. 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak.

    Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası nı kaçırabilir #3

    Raphael Varane, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası nı kaçırabilir #4


    Evlat nöbeti bin 150'nci güne ulaştı
    3. Sayfa

    Evlat nöbeti bin 150'nci güne ulaştı

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla Nasıl Milyoner Oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla Nasıl Milyoner Oldu?

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ilk görüşmesini Zelensky ile yaptı
    Dünya

    İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ilk görüşmesini Zelensky ile yaptı

    Görüş Bildir