Romain Saiss, Dünya Kupası belgeselinde yer alacak

2022 Dünya Kupası yarı finalistlerinden Fas'ın kaptanı Romain Saiss ve turnuvada kaptanlık yapan isimleri konu alan belgeselde yer alacak.

Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası için Netflix, turnuvada yer alan takımların kaptanlarını konu alan bir belgesel hazırlığında.

İngiliz gazetesi Telegraph'ta yer alan haberde, gelecek yaz gösterime girecek belgeselin FIFA'nın online yayın platformu FIFA+ üzerinden yayımlanacağı belirtildi.

Saiss ve Kjaer belgeselde yer alıyor

Belgeselde turnuvadaki tüm kaptanların bulunmayacağı, Romain Saiss'in yanı sıra Simon Kjaer ve Gareth Bale'ın belgeselde yer alacağı aktarıldı.

Kane, belgeselde yer almayacak

Netflix'te bu yıl yayımlanan "Kaptanlar" belgeselinde Luka Modric, Thiago Silva, Pierre Emerick Aubameyang'la ilgili bölümler yer almıştı.

İngiltere Milli Takım kaptanı Harry Kane'in ise belgeselde bulunmayacağı ifade edildi.