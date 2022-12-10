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    Romain Saiss, Portekiz maçında sakatlandı

    Romain Saiss, Portekiz maçında sakatlandı

    2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Portekiz ile karşılaşan Fas'ta Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Romain Saiss sakatlanarak oyun kenarına geldi.
    • 10.12.2022 - 19:36
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 19:54
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    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesinde Hoalid Regragui'nin ekibi Fas ile Fernando Santos'un yönetimindeki Portekiz, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçta ise Saiss talihsiz bir sakatlık geçirdi.

    Sedye ile saha kenarına geldi

    Maçın 57. dakikasında Fas'ta Romain Saiss sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi. Sakatlık yaşayan Saiss sedye ile saha kenarına alındı. Beşiktaş'ın stoperi yerine Achraf Dari oyuna dahil oldu.

    Romain Saiss, Portekiz maçında sakatlandı #1

    Gözyaşlarına hakim olamadı

    Yedek kulübesine gelen 32 yaşındaki savunma oyuncusu sakatlığının sardından gözyaşlarına hakim olamadı.

    Romain Saiss, Portekiz maçında sakatlandı #2

    5 maça da ilk 11'de çıkmıştı

    Fas'ın şu ana kadar oynadığı 5 maça da ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki Saiss, Belçika karşısında bir de gol atmıştı.

    Romain Saiss, Portekiz maçında sakatlandı #3

    Romain Saiss, Portekiz maçında sakatlandı #4

    Romain Saiss, Portekiz maçında sakatlandı #5


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