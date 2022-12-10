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    Ronaldo, en çok milli maça çıkan oyuncu rekoruna ortak oldu

    Portekiz'in Fas'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya çeyrek finalde veda ettiği maçta Cristiano Ronaldo yeni bir rekora ortak oldu.
    • 10.12.2022 - 20:56
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    Ronaldo, en çok milli maça çıkan oyuncu rekoruna ortak oldu

    .2022 Dünya Kupası'nda dikkatlerin üzerindeki Cristiano Ronaldo, İsviçre'yi 6-1 yendikleri maçın ardından Fas ile oynanan çeyrek final maçında da yedek soyundu. 51. dakikada oyuna dahil olan Ronaldo yeni bir rekor egale etti.

    Bader Al-Mutawa‘nın rekoruna ortak oldu

    Portekiz Milli Takımı'nın 19 yıldır formasını giyen Ronaldo, Portekiz formasıyla 196. milli maçına çıkarak, milli formayla en çok maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Kuveytli Bader Al-Mutawa‘nın rekoruna ortak oldu.

    Ronaldo, en çok milli maça çıkan oyuncu rekoruna ortak oldu #1

    1 maça daha çıkması halinde tarihe geçecek

    Cristiano Ronaldo, 1 maça daha çıkması halinde tüm zamanların en çok milli maç oynayan oyuncusu olacak.

    Ronaldo, en çok milli maça çıkan oyuncu rekoruna ortak oldu #2


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