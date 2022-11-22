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    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci

    En büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Arjantin, S. Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Galibiyetin ardından sokaklara dökülen taraftarlar "Messi nerede" sloganları attı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:29
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    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci

    2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin ile Suudi Arabistan kozlarını paylaştı.

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en büyük stadı (80 bin) Lusail'de oynanan ve Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı C Grubu mücadelesi saat 13.00'te başladı.

    Suudi Arabistan, 48. dakikada Saleh Al Shehri ve 52. dakikada Salem Al Dawsari'nin golleriyle Arjantin'i 2-1 mağlup edip, büyük bir sürprize imza attı.

    Messi tarihe geçti

    Arjantin'in tek golünü 10. dakikada Messi penaltıdan kaydetti. Lionel Messi, attığı golle 4 Dünya Kupası'nda gol atan beşinci isim olarak tarihe geçti.

    Arjantin bu mağlubiyetle İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik serisini geçemedi.

    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci #1

    "Messi nerede"

    Tarihe geçecek sonuçla birlikte Suudi Arabistanlı taraftarların sevinci kameralara yansıdı.

    Galibiyet sonrası sokaklara dökülen Suudiler, "Messi nerede" sloganları atarak galibiyeti kutladı.

    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci

    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci #2

    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci #3

    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci #4

    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci #5

    S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci #6


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