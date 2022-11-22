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S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci

S. Arabistan’da taraftarların galibiyet sevinci

En büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Arjantin, S. Arabistan'a 2-1 mağlup oldu. Galibiyetin ardından sokaklara dökülen taraftarlar "Messi nerede" sloganları attı.