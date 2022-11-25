Senegal, ev sahibi Katar'ı üç golle geçti

Senegal, ev sahibi Katar'ı üç golle geçti

2022 Dünya Kupası'nın A Grubu maçında Senegal, ev sahibi Katar'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvada ilk galibiyetini aldı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Katar ve Senegal, Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Senegal 3-1 kazanarak ilk üç puanını kazandı.

Senegal ilk yarıyı önde kapattı

Mücadelenin ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilirken 41. dakikadada Senegal, Boulaye Dia'nın golüyle dengeyi bozdu. Katar savunmasının hatasını iyi değerlendiren Dia, ilk yarının bitimine 4 dakika kala takımını öne geçirdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmazken devreye Senegal'in üstünlüğüyle girildi.

Alanyasporlu Diedhiou sahneye çıktı

İkinci yarının hemen başında Senegal, Alanyasporlu Famara Diedhiou'nun golüyle skoru ikiye çıkardı. Golün asisti Ismail Jakobs'tan geldi.

Kullanılan köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Diedhiou, takımının ikinci golünü kaydetti.

Senegal ilk üç puanını aldı

Mücadelenin kalan bölümünde farkı azaltmak için baskısını artıran Katar, aradığı golü 78'de Muntari'yle buldu ve farkı bire indirdi. Normal sürenin bitime 7 dakika kala ise Bamba Dieng, Senegal adına 3. golü kaydederken skoru belirledi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde bölümünde üstünlüğünü koruyan Senegal, karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı ve 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde etti.

Katar'ın son maçı Hollanda'ya karşı

Turnuvadaki ilk maçında Ekvador'a kaybeden ev sahibi Katar ise bu sonuçla ikinci yenilgisini aldı.

Gruptaki son maçlarda Senegal, Ekvador'la, Katar ise Hollanda ile karşılaşacak.