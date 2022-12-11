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- Şenol Güneş'ten Saiss'e geçmiş olsun ve tebrik mesajı
Şenol Güneş'ten Saiss'e geçmiş olsun ve tebrik mesajı
- 11.12.2022 - 09:20
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesaj yayınladı.
"Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum"
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Talihsiz bir sakatlık yaşadı
Maçın 57. dakikasında Fas'ta Romain Saiss sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri oyun alanına geldi. Sakatlık yaşayan Saiss sedye ile saha kenarına alındı. Beşiktaş'ın stoperi yerine Achraf Dari oyuna dahil oldu.
Yedek kulübesine gelen 32 yaşındaki savunma oyuncusu sakatlığının sardından gözyaşlarına hakim olamadı.