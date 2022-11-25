Serdar Azmoun: İleride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim

İran'ın golcüsü Serdar Azmoun, Galler galibiyetinin ardından Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. Azmoun, "İleride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim." dedi.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda İran, 10 kişi kalan Galler'i uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası konuşan İran'ın 27 yaşındaki forveti Serdar Azmoun, Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

"İleride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim"

Galler maçında 68 dakika oyunda kalan 27 yaşındaki golcü futbolcu ''Türkler'i çok seviyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum ve onlardan bana teklif vardı. İleride bir gün Fenerbahçe'de oynamak isterim.'' ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027'ye kadar sürüyor

Bayer Leverkusen forması giyen Serdar Azmoun'un kulübüyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.