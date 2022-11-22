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    Suudi Arabistan teknik direktöründen Messi'ye olay gönderme

    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan'da teknik direktör Herve Renard'san, maç sonunda çok konuşulan bir paylaşım geldi.
    • 22.11.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 17:56
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    Suudi Arabistan teknik direktöründen Messi'ye olay gönderme

    2022 Katar Dünya Kupası C Grubu ilk maçında, Lionel Scalano'nin ekibi Arjantin ile Herve Renard'ın yönetimindeki Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

    Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Suudi Arabistan 2-1 kazandı.

    Suudi Arabistan'ın müthiş galibiyetinin ardından teknik direktör Herve Renard gündemden düşmüyor.

    Herve Renard'dan Messi paylaşımı

    Başarılı savunma taktiğiyle Arjantin'i yenmeyi başaran Renard'a tüm dünyadan övgüler geldi. Herve Renard ise resmi Instagram hesabından paylaştığı Lionel Messi'li bir fotoğraf ile olay yarattı.

    Fransız teknik adam, resmi Instagram hesabından Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'yla birlikte yer aldığı satranç fotoğrafına kendisinin montajlandığı görseli paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

    Suudi Arabistan teknik direktöründen Messi ye olay gönderme #1

    "Mutlu olmayı hak eden 35 milyon Suudi Arabistanlı var"

    Teknik direktör Renard, takımının galibiyeti üzerine açıklamalarda bulundu.

    Suudi Arabistan teknik direktörü Herve Renard, "Mutlu olmayı hak eden 35 milyon Suudi Arabistanlı var. Onları düşünmeliyiz. Evet, tarihi bir galibiyet aldık ve sonsuza dek bunun izleri sürecek. Ancak aynı zamanda geleceğe odaklanmalıyız.

    Hemen kalan maçlara çalışmamız gerekiyor. Arjantin galibiyetini kutlamamız 20 dakika sürdü ve bitti. Şimdi diğer 2 maça odaklanacağız." dedi.

    Suudi Arabistan teknik direktöründen Messi ye olay gönderme #2

    Suudi Arabistan teknik direktöründen Messi ye olay gönderme #3


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