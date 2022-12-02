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    Thomas Müller'den ayrılık sinyali

    2022 Katar Dünya Kupası'na grup aşamasında veda ederek büyük bir sürprize imza atan Almanya'da Thomas Müller, Milli takımı bırakacağının sinyallerini verdi.
    • 02.12.2022 - 15:44
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    Thomas Müller'den ayrılık sinyali

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nun üçüncü ve son maçında Hansi Flick'in ekibi Almanya ile Luis Suarez'in yönetimindeki Kosta Rika, Al Bayt Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadele 4-2 Almanya'nın üstünlüğüyle bitse de İspanya'nın Japonya'ya 2-1 mağlup olmasıyla 2014 Dünya Şampiyonu Panzerler, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

    Milli formaya veda sinyali verdi

    Dünya Kupası'na veda eden Almanya'da Thomas Müller, Kosta Rika maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu konuşmasında Milli Takımı bırakma sinyalleri verdi.

    Thomas Müller den ayrılık sinyali #1

    "Harika anlar yaşadık"

    Tecrübeli futbolcu açıklamasında, "Bu tam bir felaket. Nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Eğer bu benim son maçım olsaydı, Alman futbolseverlere birkaç söz söylemek isterdim. Benim için çok büyük bir zevkti. Harika anlar yaşadık.

    Thomas Müller den ayrılık sinyali #2

    "Her zaman başarılı olamasam da görevimi aşkla yaptım"

    Her maçta kalbimi sahada tutmaya çalıştım. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım ve yaptıklarımdan dolayı bazen sevinç gözyaşları oldu, bazen de yüzlerde acı vardı. Her zaman başarılı olamasam da görevimi aşkla yaptım." ifadelerini kullandı.

    Thomas Müller den ayrılık sinyali #3


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