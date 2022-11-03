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    Timo Werner, Dünya Kupası'nı kaçıracak

    Shakhtar Donetsk mücadelesinde sakatlanan Timo Werner, 2022'nin geri kalanında forma giyemeyecek.
    • 03.11.2022 - 19:39
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    Timo Werner, Dünya Kupası'nı kaçıracak

    Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Alman milli futbolcu Timo Werner'in sakatlığı sebebiyle yıl sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Shaktar Donetsk maçında sakatlandı

    Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, Werner'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e karşı oynanan karşılaşmanın 19. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktığı hatırlatıldı.

    Yapılan muayenede tecrübeli forvetin sol ayak bileğindeki bağlarda yırtılma tespit edildiği, Werner'in yıl sonuna kadar forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

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    Timo Werner, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alamayacak.

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