Turnuvanın ilk kırmızı kartını Wayne Hennessey gördü

2022 Katar Dünya Kupası'nın B Grubu mücadelesinde İran, Galler'i son dakikada attığı golle mağlup etti. Galler'in kalecisi Hennessey ise turnuvanın ilk kırmızı kartını gördü.

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda günün ilk maçında Galler ile İran, Ahmed bin Ali Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele İran'ın son dakida attığı gollerle 2-0 bitti ve Asya takımı üç puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 86. dakikasında ise Galler'in file bekçisi Wayne Hennessey, Mehdi Taremi'ye yaptığı müdahele sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışıda kaldı. Bu kırmızı kart turnuvanın ilk kırmızı kartı olmuş oldu.

Hennessey, Taremi'yi faulle durdurdu

Galler'de kaleci Hennessey, İran savunmasından atılan uzun topla savunma arkasına hareketlenen Taremi'yi faulle durdurunca sarı kart gördü.

Hakem sarı kartı iptal etti ve kırmızı kart gösterdi

Hakem Escobar, VAR'dan gelen uyarı üzerine kaleci Henessey'in Taremi'ye yaptığı faulü incelemek üzere saha kenarındaki monitörün başına geldi.

Pozisyonu bir kez daha izleyen hakem, Hennessey'in kendi yarı alanının ortalarında Taremi'ye yaptığı hareketi ciddi bir faul olarak değerlendirdi ve sarı kartı iptal edip Galler kalecisini doğrudan kırmızı kartla oyun aşanı dışına gönderdi. Hennessey'in atılmasından sonra Aaron Ramsey oyundan çıktı ve yerini yedek kaleci Danny Ward'a bıraktı.