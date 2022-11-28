Vincent Aboubakar: Brezilya'dan aşağı kalır yanımız yok

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda Sırbistan ile 3-3 berabere kalan Kamerun'da maçın yıldızı olan Vincent Aboubakar, mücadelenin sonunda iddialı açıklamalarda bulundu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'nun ikinci maçları başlarken Dragan Stojkovic'in ekibi Sırbistan ile Rigobert Song'un yönetimindeki Kamerun Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma gol düellosuna sahne oldu ve 3-3 sona erdi. İki takım bu sonuçla 1'er puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya ise sonradan oyuna giren eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar damga vurdu.

1 gol ve asistle yıldızlaştı

Karşılaşmanın 55. dakikasında Martin Hongla'nın yerine oyuna giren golcü futbolcu Vincent Aboubakar, 64. dakikada attığı gol ve 66. dakikada Choupo-Moting'e yaptığı asist ile tarihe geçti.

30 yaşındaki futbolcu, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası maçında yedek kulübesinden oyuna dahil olup hem gol atıp hem asist yapan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

"Sırbistan'ın korktuğunu ve geride ağır oyunculara sahip olduğunu hissettik"

Futbol hayatına Suudi Arabistan ekibi, Al Nassr'da devam eden 30 yaşındaki Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından çarpıcı konuştu.

Fas'ın Belçika'yı yendiği maça değinen Aboubakar, "Dün Fas maçını izledim. Çok yoğun bir futbol oynadılar. Takım arkadaşlarıma 'Fas gibi arzu ve irade ortaya koymalıyız.' dedim. Sırbistan'ın korktuğunu ve geride ağır oyunculara sahip olduğunu hissettik. Hocamın benden oyuna derinlik katmamı isteyeceğini biliyordum. Kazanamadık ama beraberliği yakaladık." dedi.

"Brezilya'dan aşağı kalır yanımız yok"

Son maçta Brezilya ile karşılaşacak olmalarını değerlendiren Aboubakar, "Brezilya'dan aşağı kalır yanımız yok." diyerek sözlerini noktaladı.

Maçın oyuncusu seçildi

Göstermiş olduğu performansla ülkesi Kamerun'un Sırbistan karşısında puan almasını sağlayan Vincent Aboubakar maçın oyuncusu seçildi.