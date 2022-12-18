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    Walid Regragui: Bu Dünya Kupası'ndan ders çıkaracağız

    Hırvatistan'a mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamlayan Fas'ta teknik direktör Walid Regragui, maç sonunda turnuvadan ders çıkaracaklarını söyledi.
    • 18.12.2022 - 09:49
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    Walid Regragui: Bu Dünya Kupası'ndan ders çıkaracağız

    Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Grup etabında da kozlarını paylaşan iki ekip o maçta 0-0 berabere kalırken üçüncülük maçının galibi 2-1'lik skorla Hırvatistan oldu.

    Fas Teknik Direktörü Walid Regragui, Dünya Kupası'nda 3.'lük maçında oynadıkları Hırvatistan mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

    "Gurur duyuyorum"

    Regragui, 2-1 kaybettikleri ve 4. oldukları maç sonunda yaptığı açıklamada "En iyi 4 takım arasında olduğumuz için gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Walid Regragui: Bu Dünya Kupası ndan ders çıkaracağız #1

    "Bu Dünya Kupası'ndan ders çıkaracağız"

    47 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Bu Dünya Kupası'ndan ders çıkaracağız. Hala mutluyuz çünkü bu turnuvada 4. olduk. Hırvatistan 3. olmayı hak etti, onları tebrik ediyorum. Daha güçlü geri dönmek için öğreneceğiz ve çalışacağız." dedi.

    Walid Regragui: Bu Dünya Kupası ndan ders çıkaracağız #2


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