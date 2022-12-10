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- Walid Regragui, Dünya Kupası tarihine geçmeyi başardı
Walid Regragui, Dünya Kupası tarihine geçmeyi başardı
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'na damga vuran ve takımını Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale çıkartan teknik direktör Walid Regragui adını turnuva tarihine yazdırdı.
- 10.12.2022 - 21:12
2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz, turnuvanın sürpriz ekibi Fas ile kozlarını paylaştı. Fas güçlü rakibi 1-0 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Fas teknik direktörü Walid Regragui, çeyrek final maçıyla birlikte Dünya Kupası tarihine geçti.
Çeyrek final maçına çıkan ilk Afrikalı teknik direktör oldu
Walid Regragui, Dünya Kupası tarihinde çeyrek final yaşayan ilk Afrikalı teknik direktör olarak kayıtlara geçti.
Halilhodzic'in yerine gelmişti
47 yaşındaki Walid Regragui, Vahid Halilhodzic'in görevden alınmasının ardından Ağustos ayında milli takımın başına getirilmişti.