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    Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

    Hollanda'nın 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik kadrosu açıklandı. Beşiktaşlı Wout Weghorst, kadroda kendisine yer buldu.
    • 11.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 15:14
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    Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

    2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Hollanda'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

    Hollanda, A grubunda ev sahibi Katar, Ekvador ve Senegal'le mücadele edecek.

    Wout Wghorst kadroda yer aldı

    Teknik Direktör Louis van Gaal, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen golcü oyuncu Wout Weghorst'a kadroda yer verirken Brobbey, Gravenberch ve Botman gibi yıldız isimleri Katar'a götürmeme kararı aldı. Bir zamanlar Fenerbahçe 'de forma giyen Vincent Janssen de kadroda kendine yer buldu.

    Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı na çağrıldı #1

    İşte Hollanda'nın 26 kişilik kadrosu:

    Kaleciler: Bijlow, Noppert, Pasveer

    Savunma: Van Dijk, Ake, Blind, Timber, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Malacia, Jeremie Frimpong

    Orta Saha: Frankie De Jong, Berghuis, Koopmeiners, Gakpo, Marten De Roon, Kenneth taylor, Xavi Simons

    Hücum: Depay, Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk De Jong, Noa Lang, Wout Weghorst

    Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı na çağrıldı #2


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