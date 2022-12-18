Zlatko Dalic: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Fas'ı mağlup ederek Dünya Kupası'nın üçüncü olarak tamamlayan Hırvatistan'da teknik direktör Zlatko Dalic, maç sonunda yaptığı açıklamayla oyuncularını tebrik etti.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda üçüncülük mücadelesinde Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Hoalid Regragui yönetimindeki Fas, Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Grup etabında da kozlarını paylaşan iki ekip o maçta 0-0 berabere kalırken üçüncülük maçının galibi 2-1'lik skorla Hırvatistan oldu.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda 3. oldukları Fas karşılaşmasının ardından konuştu.

"Oyuncularımı tebrik ediyorum"

Dalic, "Bu madalya tüm Hırvat halkı ve bizi dünyada takip eden herkes için. Oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.

"Dünya Kupası'nda üst üste ikinci madalyamız"

56 yaşındaki teknik adam, konuşmasını, "Dünya Kupası'nda üst üste ikinci madalyamız. Bunu, tüm bunları 1998'de başlatan Miroslav Blazevic'e ithaf ediyorum." sözleriyle sürdürdü.

"Bu tür bir turnuvada bronz madalya kazandık ve bu harika"

Hırvat teknik adam son olarak, "Bunu çok az kişi bekliyordu. Çocuklar çok çalıştı. Bu tür bir turnuvada bronz madalya kazandık ve bu harika. Bugün sağlıklı olan herkes oynadı. Sağ tarafta problem yaşadıklarını biliyorduk. Ziyech, Perisic'i takip etmedi ve Orsic orayı karıştırdı." ifadelerini kullandı.