UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..

A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, deplasmanda Fiorentina takımına 2-1 yenildi. İtalya temsilcisinin gollerini Luka Jovic atarken, turuncu-lacivertli ekibin tek golünü ise Danijel Aleksic kaydetti.

Grupta 10 puana sahip iki takımdan Başakşehir lider, Fiorentina ikinci sırada yer aldı. Son 16 turuna doğrudan katılım hakkı sağlayacak gruptaki liderlik mücadelesi son haftaya taşındı. Grubu ikinci sırada tamamlayan takım ise play-off turunu geçmesi halinde son 16 turu vizesi alabilecek.

Slovacko-Köln maçı yarına ertelendi

Öte yandan, kötü hava koşulları nedeniyle Slovacko ile Köln arasındaki D Grubu karşılaşması, 0-0 eşitlikle devam ederken 6. dakikada durduruldu. UEFA'nın kararıyla karşılaşma, yarın TSİ 12.00'de kaldığı yerden devam edecek.

Sivasspor turu garantiledi

AA'nın haberine göre; G Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 22. ve 73. dakikalarda Mustapha Yatabare ve 64. dakikada Max Gradel'in ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.

Bu sonuçla 10 puanla lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi. Türk temsilcisi, son haftada konuk olacağı Slavia Prag karşılaşmasından yenilgiyle ayrılmaması halinde grubunu lider olarak tamamlayacak ve doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Hearts (İskoçya)-RFS (Letonya): 2-1

West Ham United (İngiltere)-Silkeborg (Danimarka): 1-0

Dnipro (Ukrayna)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

Molde (Norveç)-Djurgarden (İsveç): 2-3

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Gent (Belçika): 1-1

Ballkani (Kosova)-Slavia Prag (Çekya): 0-1

Demir Grup Sivasspor-CFR Cluj (Romanya): 3-0

Basel (İsviçre)-Zalgiris (Litvanya): 2-2

Slovan Bratislava (Slovakya)-Pyunik (Ermenistan): 2-1

Fiorentina (İtalya)-Medipol Başakşehir: 2-1

Anderlecht (Belçika)-FCSB (Romanya): 2-2

Villarreal (İspanya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 2-2

Austria Wien (Avusturya)-Lech Poznan (Polonya): 1-1

Slovacko (Çekya)-Köln (Almanya): yarına ertelendi

Nice (Fransa)-Partizan (Sırbistan): 2-1

Vaduz (Lihtenştayn)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-2