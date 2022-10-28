Petrol
94.72
0.06%
Euro
18.5899
0.22%
Dolar
18.6167
0.09%
Altın
994.21
0.01%
Borsa
3935
-1.05%
Bitcoin
382.830
-2.09%
BTXN Coin
10.68
2.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 28.10.2022 - 01:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    A Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir, deplasmanda Fiorentina takımına 2-1 yenildi. İtalya temsilcisinin gollerini Luka Jovic atarken, turuncu-lacivertli ekibin tek golünü ise Danijel Aleksic kaydetti.

    Grupta 10 puana sahip iki takımdan Başakşehir lider, Fiorentina ikinci sırada yer aldı. Son 16 turuna doğrudan katılım hakkı sağlayacak gruptaki liderlik mücadelesi son haftaya taşındı. Grubu ikinci sırada tamamlayan takım ise play-off turunu geçmesi halinde son 16 turu vizesi alabilecek.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #1

    Slovacko-Köln maçı yarına ertelendi

    Öte yandan, kötü hava koşulları nedeniyle Slovacko ile Köln arasındaki D Grubu karşılaşması, 0-0 eşitlikle devam ederken 6. dakikada durduruldu. UEFA'nın kararıyla karşılaşma, yarın TSİ 12.00'de kaldığı yerden devam edecek.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #2

    Sivasspor turu garantiledi

    AA'nın haberine göre; G Grubu'nda mücadele eden Demir Grup Sivasspor, konuk ettiği Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 22. ve 73. dakikalarda Mustapha Yatabare ve 64. dakikada Max Gradel'in ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.

    Bu sonuçla 10 puanla lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, gruptan çıkmayı garantiledi. Türk temsilcisi, son haftada konuk olacağı Slavia Prag karşılaşmasından yenilgiyle ayrılmaması halinde grubunu lider olarak tamamlayacak ve doğrudan son 16 turuna yükselecek.

    UEFA Avrupa Konferans Ligi nde gecenin sonuçları #3

    Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

    Hearts (İskoçya)-RFS (Letonya): 2-1

    West Ham United (İngiltere)-Silkeborg (Danimarka): 1-0

    Dnipro (Ukrayna)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0

    Molde (Norveç)-Djurgarden (İsveç): 2-3

    Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Gent (Belçika): 1-1

    Ballkani (Kosova)-Slavia Prag (Çekya): 0-1

    Demir Grup Sivasspor-CFR Cluj (Romanya): 3-0

    Basel (İsviçre)-Zalgiris (Litvanya): 2-2

    Slovan Bratislava (Slovakya)-Pyunik (Ermenistan): 2-1

    Fiorentina (İtalya)-Medipol Başakşehir: 2-1

    Anderlecht (Belçika)-FCSB (Romanya): 2-2

    Villarreal (İspanya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 2-2

    Austria Wien (Avusturya)-Lech Poznan (Polonya): 1-1

    Slovacko (Çekya)-Köln (Almanya): yarına ertelendi

    Nice (Fransa)-Partizan (Sırbistan): 2-1

    Vaduz (Lihtenştayn)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-2


    Joe Biden: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'de çip üretiminin artırılmasından kaygılı
    Dünya

    Joe Biden: Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'de çip üretiminin artırılmasından kaygılı

    Merkez Bankası'nın toplantı özetinde enflasyon vurgusu
    Ekonomi

    Merkez Bankası'nın toplantı özetinde enflasyon vurgusu

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir