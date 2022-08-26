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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşları, 21 karşılaşmayla tamamlandı. İşte sonuçlar..
    • 26.08.2022 - 01:53
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    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Medipol Başakşehir, evinde 1-1 berabere kaldığı Antwerp'i deplasmanda 3-1 yendi ve adını gruplara yazdırdı.

    Gruplara kalan diğer takımlar

    AA'nın haberine göre; Salı günü tur atlayan Djurgardens'ten sonra Medipol Başakşehir, CFR Cluj, Basel, Fiorentina, FCSB, Köln, West Ham United, Slovacko, Molde, Slavia Prag, Ballkani, Hapoel Beer-Sheva, Partizan, Nice, Anderlecht, Lech Poznan, Slovan Bratislava, RFS, Vaduz, Villarreal ve AZ Alkmaar da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.


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