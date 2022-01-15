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Afrika Uluslar Kupası'nda gecenin sonuçları
Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda dört maç oynanırken, Fas ekibi son 16 turuna adını yazdırdı. İşte sonuçlar..
- AA
- 15.01.2022 - 03:29
B Grubu'nda ilk maçlarını kazanan Senegal ile Gine'nin karşı karşıya geldiği mücadele golsüz berabere sona erdi.
Gruptaki diğer karşılaşmada Malavi, Frank Mhango'nun attığı gollerle Zimbabve'yi 2-1 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti. Zimbabve'nin tek golünü Ishmael Wadi kaydetti.
FAS, SON 16'YA KALDI
C Grubu'nda Selim Amallah ve Zakaria Aboukhlal'in golleriyle Komorlar'ı 2-0 yenen Fas, 2'de 2 yaparak son 16 turu biletini aldı.
FENERBAHÇELİ AYEW'İN GOLÜ, GANA'YA YETMEDİ
Gruptaki diğer mücadelede ise Gabon ile Gana 1-1 berabere kaldı. Gana'nın golünü 18. dakikada eski Fenerbahçeli Andre Ayew atarken, Gabon 88. dakikada Jim Allevinah ile beraberliği yakaladı.