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    2022 Dünya Kupası'nda viral olan okul fotoğrafı

    2022 Dünya Kupası'nda viral olan okul fotoğrafı

    4 senede bir yapılan Dünya Kupası değişen teknolojilerle her turnuvada farklı bir hal alıyor. Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf, 2002 Dünya Kupası'ndaki zorlukları anımsattı.
    • 22.11.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:17
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    2022 Dünya Kupası, Katar'da düzenlenirken birbirinden heyecanlı müsabakalara da sahne oluyor.

    İlk kez sezon ortasında düzenlenen turnuvayı öğrenim hayatına devam eden futbolseverler de takip etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

    Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf da akıllara 2002 Dünya Kupası'nı getirdi.

    Ders sırasında bilgisayarlardan Dünya Kupası maçlarını takip ettikleri görülen öğrenciler, 2002 Dünya Kupası'nda derste olduğu için turnuvayı takip edemeyen o dönemin gençlerini kıskandırdı.

    2022 Dünya Kupası nda viral olan okul fotoğrafı #1

    "Şimdiki nesil şanslı"

    Türkiye'nin katıldığı son Dünya Kupası olma özelliğini taşıyan 2002 Dünya Kupası, saat itibarıyla okul ve çalışma saatlerine denk geldiği için izlenme açısından futbolseverleri zorlamıştı.

    Bazı iş yerleri ve okullar, Türkiye'nin maçlarının olduğu günler erken çıkış izni verse de o dönemin gençleri, "Şimdiki nesil şanslı." demekten kendini alıkoyamadı.

    Sizler de yoruma, enteresan 2002 Dünya Kupası anılarınızı yazabilirsiniz.

    2022 Dünya Kupası nda viral olan okul fotoğrafı #2

    2022 Dünya Kupası nda viral olan okul fotoğrafı #3


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