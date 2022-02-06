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    44 yaşındaki Gianluigi Buffon'dan futbol tarihine yeni rekor

    Parma'nın kalesini koruyan 44 yaşındaki Gianluigi Buffon tarihi bir rekorun sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 09:58
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    44 yaşındaki Gianluigi Buffon'dan futbol tarihine yeni rekor

    Gianluigi Buffon, Ocak ayında 44 yaşına girdi ancak yıllara meydan okumaya devam ediyor.

    İtalyan efsane, Juventus'tan ayrıldıktan sonra altyapısında yetiştiği Parma'ya geri dönmüş ve Serie B'de oynamayı göze almıştı.

    Parma, Serie B'de zor günler geçiriyor ancak bu durum 44 yaşındaki Buffon'un yeni bir rekor kırmasına engel değil.

    BUFFON'DAN BİR REKOR DAHA

    Gianluigi Buffon, Parma'nın Benevento ile 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

    Gianluigi Buffon, resmi kayıtlara göre profesyonel kariyerinde 500 maçta kalesini gole kapatan ilk file bekçisi oldu.

    Buffon kariyeri boyunca Juventus'ta 322, Parma'da 92, PSG'de 9 ve İtalya Milli Takımı'nda 77 kez olmak üzere toplam 500 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

    44 yaşındaki Gianluigi Buffon dan futbol tarihine yeni rekor #1


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